УВЗ оказался в центре финансового скандала – расследование «Версии»

Российский гигант оборонной промышленности – «Уралвагонзавод» – оказался в центре скандала с возможными финансовыми манипуляциями. Об этом пишет интернет-издание «Версия», журналисты которого провели собственное расследование относительно судебных разбирательств предприятия с кредитными учреждениями.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Гигант отечественного машиностроения всё больше напоминает черную дыру для денег. Дошло до того, что оборонные заводы начали раздавать «коммерческие кредиты» под бешеный процент. «Версия» узнала об этом, когда попыталась разобраться в претензиях оборонного холдинга к небольшому учреждению из третьей сотни российских банков. Административный ресурс управленцев с УВЗ, точнее – их покровителей на верхних этажах «Ростеха», по всей видимости, обеспечивает уральскому холдингу любые судебные решения.

В понедельник, 1 марта, в Арбитражном суде Московского округа продолжится спор между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, дочерняя структура «Ростеха») и АО «Народный банк». В мае прошлого года УВЗ отсудил у банка 131 млн рублей – сумму обеспечения по гарантии АО «НПО «Мир» и неустойку. Решение, обстоятельства принятия которого порождают целый ряд вопросов, устояло в апелляции. На очереди – рассмотрение кассационной жалобы.

Представители банка считают, что суды грубо нарушили нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ. И если принять во внимание их позицию, трудно удержаться от предположения, что крупный оборонный концерн мог оказывать давление на людей в мантиях.

«Без лишних формальностей»

Как иначе объяснить тот факт, что при рассмотрении дела в первой инстанции ответчик, по сути был лишён права на защиту? 25 мая 2020 года в Арбитражном суде Москвы было назначено предварительное судебное заседание по иску «Уралвагонзавода» к банку. «Мы даже не знали, на чём основаны их требования, копия иска в банк не поступила. Банк не мог сказать, его эта гарантия или нет», – высказывает мнение о происходящем бывший председатель правления АО «Народный банк». По его словам, ответчик ходатайствовал о предоставлении времени для ознакомления с иском. Однако суд посчитал это требование необоснованным, и открыл предварительное заседание.

Более того, сразу после этого, в отсутствие представителей банка, суд решил перейти к рассмотрению дела по существу. Результат – решение взыскать с АО «Народный банк» в пользу УВЗ 131 млн рублей. При этом, насколько можно судить, в деле попросту отсутствует определение суда о назначении основного судебного заседания.

Достоверность подписей на документах, которыми «Уралвагонзавод» обосновал свои требования, по словам очевидцев, исследована не была. Не прозвучали и вопросы о том, каким образом государственное предприятие сумело превратить аванс по госконтракту в коммерческий кредит под 70% годовых. Как такое может быть?

«УралВагонПроцент»

Вполне вероятно, что участие представителей АО «Народный банк» в суде первой инстанции могло сделать публичными нюансы той схемы, которую юристы УВЗ разработали для взаимодействия с подрядчиками и поставщиками завода. Начало комбинации выглядит вполне обычно: «Уралвагонзавод» получает прямое госфинансирование на закупку нового оборудования, проводит тендер и выбирает поставщика станков. Дальше начинается самое интересное. Условия госконтракта предполагают авансовые платежи со стороны заказчика. Юристы УВЗ вносят в условия договора хитрую формулировку о том, что в случае неисполнения контракта в срок, аванс считается коммерческим займом по ставке более 70% годовых!

Когда договор подписан, остальное – дело техники. Судя по всему, «Уралвагонзавод» перечисляет аванс со значительным опозданием, фактически лишая поставщика возможности вовремя исполнить свои обязательства. На письма поставщика в сторону УВЗ никто не отвечает или отвечает с большой задержкой; согласования поставок длятся бесконечно; на место одних ответственных работников УВЗ приходят другие; все процессы затягиваются, что ещё сильнее усложняет своевременную поставку оборудования. В итоге заказчик, даже в случае незначительной просрочки, начинает начислять пени и штрафы по ставке 70% годовых, причём начиная со дня выдачи аванса. Легко догадаться, что проценты по такому «коммерческому займу» значительно превышают саму стоимость контракта на поставку оборудования. Поскольку поставщик не просто не в состоянии выдержать такие поборы, представители «Уралвагонзавода» предъявляют гарантию в банк поставщика.

Говорят, по этой причине большинство российских банков уже внесли УВЗ в «чёрный список» заказчиков, получить гарантию для работы с которыми компаниям весьма непросто. Но в самом оборонном холдинге такие комбинации, по-видимому, воспринимают, как способ поднять финансовые показатели и увеличить премии топ-менеджеров. Зачем повышать эффективность производства, оптимизировать расходы предприятия, когда есть такая простая и незатейливая схема?

«Куй железо, не отходя от кассы»

В этой истории есть и ещё одно важное обстоятельство. В июле прошлого года у «Народного банка» была отозвана лицензия. Сейчас он находится в процедуре банкротства под управлением временной администрации и «Агентства по страхованию вкладов». Соответственно, взыскание 131 млн рублей в пользу УВЗ возможно только из конкурсной массы. И вряд ли эта процедура не затронет интересы других кредиторов АО «Народный банк», но руководство оборонного гиганта, скорее всего, думает о таких «мелочах».

События, о которых мы рассказали выше – всего один из эпизодов большого судебного противостояния между «Уралвагонзаводом» и кредитными учреждениями, в том числе государственными. Мы помним прошлогодний скандал, когда «дочка» «Ростеха» решила судиться со Сбербанком и КБ «Индустриальный сберегательный банк», пытаясь получить деньги по банковским гарантиям за уже выполненные работы. В прессе вокруг этих процессов звучали слова о, по всей видимости, поддельных документах. А в самих судебных заседаниях – предположения о недобросовестных действиях УВЗ, который пытался получить необоснованное вознаграждение.

Мотив в этих действиях, безусловно, есть. В августе 2016 года «Версия» подробно писала о том, как при предыдущем руководителе оборонного холдинга он скатился в долговую яму. С тех пор вряд ли что-то принципиально изменилось. В ноябре «Уралвагонзавод» едва ли не возглавил список государственных предприятий, которые скрывают значительную часть информации в своих ежеквартальных отчётах. За пару месяцев до этого финансовые трудности вынудили УВЗ перевести персонал на неполную рабочую неделю, а также сократить расходы на спортклуб «Спутник» и другие спонсорские проекты.

Судебная активность оборонного холдинга в отношении банков усилилась задолго до этих событий. Кто-то скажет, что государственное предприятие следует спасать любой ценой. Но неужели сомнительные схемы менеджмента УВЗ оправдывают манипулирование правосудием?

Сможет ли кассационная инстанция восстановить законность или решения принимаются только в пользу УВЗ, вопреки вопиющим процессуальным нарушениям, допущенным судами первых двух инстанций? Ответы на эти вопросы мы узнаем в ближайший понедельник.

Редакция РИА «Новый День» направила запрос в УВЗ. Оперативный комментарий получить не удалось.

Москва, Екатерина Попова

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