В Гидрометцентре сказали, будет ли в Москве весна 1 марта

В московском регионе приход весны будет турбулентным. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, начало марта будет неоднородным.

«Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю – да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым. 1 марта ночные температуры в Москве будут -5...-10 градусов, а по области до -15, а 2 марта будет потепление, а в середине недели нас ждет опять понижение», – цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Синоптик отметил, что после двух «мрачных» дней конца февраля 1 марта все-таки будет выделяться. «Давление повысится, в этой связи осадков не ожидается, будет облачная погода с прояснениями. Поэтому первый привет от весеннего солнышка 1 марта все-таки можно получить», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», в субботу, 27 февраля, сохранится облачная погода. Температура ночью и днем в Москве 1...3°, по области 0...3°. В воскресенье, 28 февраля, днем в городе 0...2°, в Подмосковье -3...2°. Вероятна сильная гололедица.

Напомним, минувшая ночь в Москве оказалась самой теплой с начала зимы – к утру 26 февраля температура превысила +4 градуса.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.02.21

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