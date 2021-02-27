ФБР специально разыгрывает антироссийское шоу, отвлекая граждан США от их насущных проблем. Такое мнение высказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя очередной выпад США в адрес России.

Как сообщили в «Конкорде», в ФБР объявили о розыске 13 российских граждан, которые якобы могут быть причастны к «сговору против Америки» и «вмешательству» во внутренние дела страны. В списке разыскиваемых федеральным бюро оказалось имя Евгения Пригожина.

Стоит отметить, что летом 2020 года на 113 сессии Интерпол решил удалить из базы данных имя бизнесмена и денонсировал «Красное уведомление».

Интерпол убрал из своей базы данных Пригожина в ответ на его заявление, а также доводы, приведенные «Конкордом», при этом изучив обвинения Вашингтона. В Интерполе убедились, что уголовное дело «о вмешательстве» было слишком политизированным, а требования американского Министерства юстиций включить Пригожина в базу данных нарушает правила Международной организации криминальной полиции.

Все обвинения по вышеупомянутому делу были разрушены ещё 17 марта прошлого года. Министерство юстиции США не смогло ничего противопоставить аргументам компании «Конкорд».

В ответ на новые инсинуации американской спецслужбы пресс-служба «Конкорда» опубликовала комментарий Евгения Пригожина. Предприниматель отметил, что общество в США стонет под грузом проблем, которые всё преумножаются на фоне разворовывания бюджета американскими политиками и олигархами. Пригожин считает, что разрыв между народом и глубинным государством стремительно увеличивается и его пытаются прикрыть страшилкой в виде российской угрозы.

«Российская угроза – основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США. 50% американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами, и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена. Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром. Чем же еще заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!» – заявил российский бизнесмен.

Как сообщали СМИ, 28 августа прошлого года Интерпол прекратил преследование Евгения Пригожина и его компании в международном поле.

Москва, Светлана Антонова

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