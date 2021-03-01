Дело травмированной на Олимпиаде в Сочи фристайлистки: Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции доктора Блюма

Генпрокуратура РФ потребовала от Испании выдать врача Евгения Блюма, который подозревается в хищении 29 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Блюм обманул спортсменку Марию Комиссарову (Чаадаеву), которая получила тяжелую травму и похитил у нее более 29 млн рублей. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере»).

В августе 2020 года Блюм был объявлен в международный розыск. 11 февраля 2021 года был задержан на территории Испании. Сегодня в министерство юстиции Испании направлен запрос о его выдаче.

Напомним, Комиссарова была членом России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на Олимпиаде в Сочи. На одной из тренировок спортсменка получила перелом позвоночника со смещением и выбыла из соревнований. В мае 2014 года она заключила договор о реабилитации в клинике в Испании. В 2018 году подала в суд иск о возврате денежной суммы в 51 млн рублей за лечение, не принёсшее результатов.

Москва, Александра Быстрицкая

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