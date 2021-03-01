Суд арестовал имущество экс-главы «Трансаэро» на 245 млрд рублей

Имущество бывшего генерального директора признанной банкротом авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина арестовано пределах долгов на 245 млрд рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Под арест попал жилой дом в Люберецком районе Московской области с земельным участком, а также счета в «Райффайзенбанке» и «Газпромбанке». Суд также запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области совершать любые регистрационные действия с участком и домом, передает ТАСС.

Как сообщается, решение было принято «из-за высокой вероятности того, что в дальнейшем Бурдин А. К. продолжит действовать недобросовестно» и с учетом того, что в 2018 и 2020 году он уже продал часть принадлежащего ему имущества, в том числе две квартиры в Москве и автомобиль Jaguar.

Напомним, авиакомпания «Трансаэро» занимала второе место на рынке авиаперевозок РФ. В 2015 году перевозчик оказался не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре 2015 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании. В 2017 году «Трансаэро» признали банкротом.

В декабре 2020 года бывший главный бухгалтер «Трансаэро» Андрей Ковалев получил 7 лет колонии по делу о пособничестве в растрате и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. По версии обвинения, с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года он оказывал содействие в хищении имущества предприятия на сумму свыше 560 млн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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