Весна в Москве: синоптики уточнили, когда ждать похолодание

В Москве в первый день весны температура воздуха оказалось выше климатической нормы. По данным Гидрометцентра России, столичный регион находится под влиянием циклонов и фронтальных разделов с северо-запада, которые обеспечат в начале и середине недели теплую погоду, но затем ожидается похолодание.

Сегодня днем в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве 1...3°, по области -2...3°. Ветер западный 7-12 м/с. Местами гололедица.

Завтра, 2 марта, столбик термометра поднимется до 5° при западном и северо-западном ветре с порывами до 15 м/с. В среду, 3 марта, в столице 1...3°, по области -2...3°. При этом снова возможен порывистый ветер до 17 м/с. В четверг, 4 марта, температурный режим сохранится: в Москве 2...4°, по области 0...5°. Также вероятен порывистый ветер.

При этом синоптики предупреждают, что к концу недели начнется похолодание. В пятницу, 5 марта, преимущественно без осадков, ночью столбик термометра опустится до -8°, днем ожидается -3...2°. В субботу, 6 марта, ожидается местами небольшой снег, ночью -14...-9°, днем -5...0°.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погода марте будет очень переменчивой с резкими перепадами температуры.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

ФМБА об испытаниях антидота для коронавируса: «Предотвращает самые тяжелые формы Covid-19». / Военные учения на Курилах спровоцировали приступ русофобии в Японии. / Песков рассказал о заявках на вакцину «Спутник V» от других стран. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»