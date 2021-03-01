В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье с сохранением до конца следующих суток, 2 марта, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в регионе ожидается сильная гололедица и порывистый ветер.

В связи с ухудшением погодных условий в региональном минтрансе предупредили автомобилистов о важности соблюдения ПДД и аккуратном вождении. «Март станет еще одним зимним месяцем с небольшими осадками. Сначала будет слабая плюсовая температура, ночью небольшой минус, временами возможен редкий снег или незначительный мокрый снег. В связи с температурными скачками на дорогах возможно образование гололедицы», – говорится в сообщении.

Пешеходам советуют в темное время суток носить световозвращатели, а также быть внимательными при переходе через проезжую часть и железнодорожные пути. Также при сильной гололедице особенно важно пользоваться только санкционированными переходами на дороге и ожидать транспорт на посадочных площадках, отметили в минтренсе.

Как сообщал «Новый День», ранее синоптики москвичей об очередной температурной турбулентности в первую неделю марта. Завтра, 2 марта, столбик термометра поднимется до 5°, однако уже в ночь на пятницу, 5 марта, ночью столбик термометра опустится до -8°. В субботу, 6 марта, ожидается местами небольшой снег, ночью -14...-9°.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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