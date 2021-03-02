«Вымирающий вид»: Пригожин рассказал, чьи права в США будут ущемлены

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что ЛГБТ-пропаганда в США привела к ущемлению прав приверженцев традиционных ценностей.

По данным института общественного мнения Gallup, специалисты которого провели исследование с участием 15 тысяч человек, каждый шестой респондент до 21 года относит себя к ЛГБТ-меньшинствам.

Если обратиться к ранним исследованиям организации на аналогичную тему, можно заметить, что ежегодно количество относящих себя к ЛГБТ людей растет. Пригожин уверен, что тому виной масштабная пропаганда нетрадиционных ценностей.

«Каждый шестой представитель американской молодежи пал жертвой циничной и извращенной гей-пропаганды, которая заставляет американцев забыть, какого они пола», – пишет в своем Telegram-канале бизнесмен.

Предприниматель отметил, что вскоре из-за ЛГБТ-пропаганды у американцев, придерживающихся традиционных ценностей, могут возникнуть серьезные проблемы, а все высокие посты будут занимать представители сексуальных меньшинств:

«Недалек тот день, когда президентом США станет трансгендер, вице-президентом – гей, министром обороны – лесбиянка, а государственным секретарем – зоофил».

Примечательно, что новоиспеченный президент США Джо Байден активно лоббирует сексуальные меньшинства. Одним из его первых подписанных документов стал указ о борьбе с дискриминацией по половому или гендерному признаку, а после он принял в правительство первого в истории Америки министра-гея.

ЛГБТ-сообщество при Байдене получит еще больше прав и свобод, в то время как приверженцы традиционных ценностей уйдут на второй план.

«Люди традиционной ориентации будут изгнаны со всех ответственных должностей и занесены в список вымирающих видов природы», – заключил Пригожин.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 01.03.21

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