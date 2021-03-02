«Причем так красочно»: член Общественной палаты РФ заявила о волне суицидального контента в соцсетях

В социальной сети «Tik Tok» в последние недели распространяется видео с призывом к детским суицидам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила член Общественной палаты РФ, директор института семьи Российской академии образования Наталья Агре сегодня на «V Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Информационная безопасность и дети».

«Причем так красочно там, я вчера посмотрела. Очень много, с включением воображения – представь, что ты лежишь на полу, что к тебе подходит твой младший брат, это не какие-то там картинки, там идет воздействие на все, что только можно у ребенка, это вообще страшное детство у детей», – пояснила она.

«На протяжении двух недель ведется активная работа особенно в программе «Тик-Ток», подталкивающая детей к суицидам, – подчеркнула Агре. – Несмотря на то, что всевозможные организации пытаются каким-то образом эту тему купировать, объективная реальность заключается в том, что если вы сейчас по телефону вашего ребенка зайдете в «Tik Tok», то в течение двух-трех минут наткнётесь на одно из таких видео. Знают об этом родители? Знаете об этом вы? Кто-нибудь об этом знал?»

По ее словам, Минпросвещения РФ не справляется с оперативной блокировкой суицидального контента, а в школах абсолютно не ведется профилактическая работа с детьми на эту тему. «В школах учителя не разговаривают с детьми о том, что происходит в соцсетях, – подчеркнула она. – Нет такого, чтобы классный руководитель детям хотя бы вопрос задал бы: там все нормально, в соцсетях? Ничто вас не беспокоит?»

При этом Агре обратила внимание, что современные дети проводят в социальных сетях огромное количество времени. «Дети сейчас находятся где-то, где они с этим сталкиваются с утра до вечера, потому что они заходят в социальные сети. А мы, взрослые об этом не знаем. Если какой-нибудь ребенок не расскажет об этом своим родителям, есть высокий шанс, что мы об этом никогда не узнаем», – заявила член Общественной палаты РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.21

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