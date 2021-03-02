Эксперт: Больше половины контрафакта в России продают через Интернет

В России через Интернет-продажи реализуется более 50% всего контрафакта. Об этом сегодня заявил первый вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов на пресс-конференции в Москве.

«Один из факторов стремительного роста контрафакта в последнее десятилетие – развитие Интернет-инфраструктуры, развитие социальных сетей и особенно маркет-плейсов, – сообщил он. – Цифровая среда – это основная площадка для реализации контрафактных товаров. Через эти площадки реализуется более половины всех контрафактных товаров: одежда, сумки, часы, лекарства, запасные части, и тд».

Хамзатов также отметил, что зачастую мошенники имеют один склад поддельной продукции, которую продают через несколько различных Интернет-сайтов, и как только закрывают один сайт – тут же появляется новый.

По оценке эксперта, по урону, наносимому жизни и здоровью граждан, контрафакт сравним с нелегальной продажей оружия и наркотиков. «Уверяю вас, что по объему денежной массы, возможно, что и превышающий в разы, – подчеркнул Хамзатов. – Незаконный оборот продукции носит давно характер организованного преступного явления, и этому виду деятельности преступники отдают предпочтение ввиду того, что заниматься контрафактом куда безопаснее, чем наркотиками и оружием, так как сроки наказания и штрафы не внушают опасения».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.21

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