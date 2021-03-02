Антиконтрафактное законодательство в РФ не успевает за развитием технологий

Антиконтрафактное законодательство должно опережать развитие технологий, однако сейчас «законы догоняют цифру». Это основная причина того, что поддельной продукции пока не получается поставить надежный заслон. Об этом заявил режиссер, президент Российского союза правообладателей Никита Михалков сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Закон не успевает за цифрой, а с приходом цифры безнаказанность и возможности пиратства кратно увеличились, – пояснил он. – Потому здесь, мне кажется, очень серьёзная должна быть работа. <…> Мне кажется, должны приниматься законы, которые по возможности опережают развитие цифры, а не отстают. Потому что пока эти законы догоняют эту цифру, за это время уже уходит огромное количество контрафактной продукции, в мир, в воздух, в атмосферу».

В 2019 году рынок Интернет-пиратства снизился на 27% – до 63,5 млн долларов, уточнил Михалков, подчеркнув, что «наметился переход к подписной модели потребления контента». «Это мне думается один из путей, которые могут помочь остановить пиратство. Хотя по большому счету мы видим, что большого эффекта пока нет. Потому что не поспевает закон за развитием цифры», – констатировал он.

При этом президент РСП отметил, что гордится созданием основанного 11 лет назад Союза, который «за эти годы огромное количество средств сумел отбить для правообладателей: художников, арестов, продюсеров, певцов, музыкантов и тд».

«Опыт показывает, что такого рода поштучное, индивидуальное отношение к этому вопросу, взыскание с частного пользования средств в пользу автора – это очень серьёзная помощь авторам», – считает Михалков.

Москва, Татьяна Дорофеева

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