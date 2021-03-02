В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности, причиной стала сильная гололедица.

«Период предупреждения до 12 ч. 4 марта. Гололедица», – сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение относится к Москве и Московской области. В столице до 15 часов 3 марта «желтый» уровень действует также из-за сильного порывистого ветра.

Как сообщал «Новый День», в столицу и область после серьезных февральских морозов пришло тепло. Во вторник, 2 марта, в 15 часов в Москвы было 4,8 градуса выше ноля, в среду ожидается от 0 до 2 градусов тепла при мокром снеге и порывах северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

4 марта в столице ожидается облачная погода, ночью возможны небольшие осадки, температура в Москве -1...1°, по области -3...2°. Днем вероятен мокрый снег при 2...4° в Москве и -1...4° в Подмосковье. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.21

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