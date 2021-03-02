«Даже несмотря на смену поколений»: россияне не простили Горбачеву развал СССР

Россияне стали менее эмоционально и критично относиться к фигуре первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, но рационально оправдать и понять мотивы его политики его не готовы. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликованы в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как показал опрос, более половины россиян по-прежнему считают, что деятельность Горбачева принесла стране больше вреда. Об этом заявил 51% респондентов. При этом в 2019 году такую точку зрения высказало 54% россиян.

Число тех, кто придерживается мнения, что и вреда, и пользы было поровну за два года не изменилось и составляет 32%.

Процент граждан, считающих, что Горбачев действовал скорее в интересах небольшой группы лиц за последние два года уменьшилось с 51% до 46%. 13% считают, что его деятельность была в интересах большинства, 7% – видят в его действиях направленность на интересы общества в целом.

Большинство россиян считают Горбачева политиком, «который думал о благе страны, но совершил ряд серьезных тактических просчетов, которые и привели к потрясениям и проблемам». Такое мнение высказал 51% опрошенных (в 2019 – 50%). 22% – считают его преступником, «сознательно развалившим страну». В 2019 году об этом заявило на 4%.

Еще 11% считает его «смелым человеком, который не побоялся взять на себя ответственность и провести жизненно необходимые стране реформы» (в 2019 году 10%).

Значительно уменьшилось число тех, кто считает, что Горбачев не сделал для России ничего хорошего. Если в 2016 году об этом заявило 47%, то сегодня – 37%.

Отрицательными последствиями правления Горбачева россияне называют распад СССР (36%), внешняя политика в угоду Запада и США (7%) и упадок экономики (7%).

При этом с 3 до 9% увеличилось количество россиян, которые ставят в заслугу Горбачеву свободу слова и гласность.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса пояснил, что несмотря на некую позитивную динамику, россияне не собираются пересматривать отношение к исторической роли Горбачева, «даже несмотря на смену поколений».

«Еще долгое время его имя будет связано с трагедией распада – не сколько коммунистической державы как таковой, а с разрушением сложившихся устоев, государства и его роли в мире, советского общества и его благосостояния. Аргументов, позволяющих примирить россиян с исторической необходимостью, в которых Горбачев был вынужден действовать, попытаться как-то объективировать свои суждения, крайне мало – и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Эмоциональность уходит, но рациональные мотивы к оправданию Горбачева не складываются», – пояснил социолог.

Напомним, сегодня, 2 марта, Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Он возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.03.21

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