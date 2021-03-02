«Перезагрузки» не будет: США ужесточают антироссийскую повестку и готовят новые ограничения

США официально заявили, что «перезагрузки» в отношениях с Россией не будет. Сегодня в Белом доме заявили, что готовят новые ограничительные меры против РФ, которые будут приняты через несколько недель после доклада спецслужб.

Сегодня на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что действия администрации нового президента США Джо Байдена в отношении России будут отличаться от политики Дональда Трампа.

«Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что эти отношения (с Москвой) будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель – иметь отношения с Россией, которые были бы предсказуемыми и стабильными», – цитирует его выступление ТАСС.

«Учитывая поведение России в прошедшие несколько месяцев и лет, существуют, без сомнения, также и враждебные элементы (в отношениях), и мы не будем закрывать на это глаза. США не стремятся ни к перезагрузке отношений с Россией, ни к эскалации», – добавил он.

Кроме этого, представитель Белого дома сообщил, что американские спецслужбы готовят доклад о «дестабилизирующих действиях» РФ по четырем направлениям. Через несколько недель по итогам этой работы Вашингтон примет дополнительные меры против Москвы.

«Сегодня – первый такой ответ, и за ним последуют другие (меры)», – пояснил представитель американской администрации, но не уточнил, какие действия приписываются России и в каких областях США намерены «дать ответ».

Как сообщал «Новый День», сегодня США и Евросоюз объявили о новых антироссийских санкциях против в связи с инцидентом с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Решение Брюсселя опубликовано в официальном журнале ЕС. В санкционный список добавлены глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Вашингтон объявил о санкциях в отношении семи высокопоставленных представителях российской власти и 14 организаций.

Вашингтон, Александра Быстрицкая

Вашингтон. Другие новости 02.03.21

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