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Среда, 3 марта 2021, 18:26 мск

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«Все понимали, что это будет»: коронавирус спровоцировал всплеск коррупции

Пандемия коронавируса спровоцировала активизацию коррупции во всем мире. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов на пресс-конференции в Москве.

«Товарищ ковид помог на коррупционном рынке во всем мире заработать дополнительные миллиарды. Мы были не готовы к таким мощным вызовам, связанным с закупками. Совершенно моментально проводились оперативные закупки. Это, естественно, давало повод для злоупотребления – закупать обычные маски за 300-400 рублей за штуку», – сказал Кабанов.

По его словам, в настоящее время ситуацию удалось взять под контроль. «Сейчас с этим разбираются. Сначала президент говорил об этом, нужно пытаться минимизировать злоупотребления. Потому что все понимали, что они будут», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», в феврале 2020 года перед началом эпидемии коронавируса в России стали поступать сведения о завышении цен на медицинские маски. В ФАС тогда заявили, что «многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса».

Москва, Александра Быстрицкая

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