«Часть идеологии и заработка элиты»: борьба с коррупцией как способ госпереворота

Борцы с коррупцией используют эту «экономическую болезнь» для организации госпереворотов в государствах, в том числе в России. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал председатель Национального антикоррупционного комитета, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, коррупция появилась в России одновременно с появлением государственной системы. «Коррупционная система начала формироваться как часть теневого бизнеса с момента формирования России. Это часть идеологии формирования элиты, часть заработка элиты. Естественно, за короткий промежуток времени искоренить ее сложно, потому что коррупцию искоренить не удается нигде никому и никогда. Как любое заболевании, а коррупция – это социальное заболевание, экономической заболевание, болезнь системы управления, ее нужно лечить, меняя процедуры, договариваясь по правилам. Тогда она уменьшается», – сказал он.

Как отметил Кабанов, за последние десятилетия в России удалось значительно минимизировать коррупционную составляющую. «Вспомните уровень коррупции 90-х годов или того, что сейчас происходит на Украине и сравните с тем, что происходит у нас. Коррупцию нужно изучать по секторам. У нас раньше было большое число секторов, связанных с получением документации гражданами – паспортов, справок. Паспорта иностранные стоили 400 долларов либо решалось «по звонку другу». Это было нормальной формой. Сейчас это ушло в никуда. Система ЖКХ остается сферой с высоким коррупционным риском, но и тут есть улучшения, потому что меняется процедура», – уточнил он.

«Мы считали, раньше по многим система откатов была 60-70%, а часто и 80%, то сейчас проблемную зону оцениваем 10%. Хотя тесть сектора, где ситуация хуже», – подчеркнул Кабанов.

По его оценке, идею о беспрецедентном уровне коррупции в России навязывают из политических соображений. «Большинство общественных организаций политизировали свою систему отношений и оценки к коррупции. У нас есть регионы, где проблемы коррупции просто не стоит… Можно обвинить всех во всем. Надо понимать, что всегда в истории человечества, когда пошла внутри государства борьба за власть, тема коррупции становилась основной. Именно для переворотов. А чтобы провести переворот, нужно кричать про коррупцию», – пояснил Кабанов.

Глава Национального антикоррупционного комитета также дал понять, что на честность борцов с коррупцией тоже рассчитывать не приходится. «Революция – перераспределение потоков, раздача бонусов для сотоварищей и прочие прелести», – сказал он, отметив, что реальный уровень коррупции в России сопоставим с Италией, но ниже, чем в Греции.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.03.21

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