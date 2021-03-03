Киберпаника: Токио создает армию «белых хакеров» из-за угрозы России

Япония готовит армию «белых хакеров» якобы для защиты Олимпиады от российских кибератак.

Токио готовится к открытию Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их отложили на год. Организационный комитет принимает все возможные меры для обеспечения безопасности проведения мероприятий и речь идет не только о защите спортивных объектов. Атаки могут быть направлены и на объекты городской инфраструктуры –водоснабжение, электроэнергетику, транспорт и т.д.

В связи с этим было принято решение сформировать так называемые кибервойска из сотрудников частных IT-компаний для быстрого реагирования на угрозы. Всего было отобрано и обучено 220 «белых хакеров» чьей основной задачей является противостояние возможным кибератакам на Олимпиаду.

Японские СМИ считают, что наибольшую угрозу для Токио представляет именно Россия. Знаменитые «русские хакеры», о которых так часто говорят в Вашингтоне, теперь стали проблемой и для Токио.

Их следы якобы обнаружили в нападениях на медицинские компании, изучающие коронавирус и лекарство от него. Самой серьезной атакой, которую им приписывают, считается нападение на крупную IT-компанию SolarWinds во время обновления программного обеспечения «Орион». Группа хакеров внедрила в него вредоносный код, который предоставил им доступ к личной информации в системе. Зафиксирована утечка большого объема конфиденциальной информации из правительственных и коммерческих организаций.

Для США является нормой – обвинять российских хакеров в любой зафиксированной кибератаке. Поскольку киберпространство едино, то в Токио вслед за Вашингтоном заговорили о «российской угрозе» и мерах по защите от российских хакеров.

Политолог Владимир Карасев выразил уверенность, что Японии стоит боятся не только призрачных «русских хакеров»:

«Японцы могут как угодно менять историю, говорить, что мы украли вакцину или бомбили Нагасаки и Хиросиму, но какая-то трезвость у руководства Японии, я думаю, остается. Они не хотят эскалации и прекрасно понимают, что помимо мифических хакеров у России есть «ЧВК Вагнера». Кроме «музыкантов» есть армия и флот, наконец», – полагает эксперт.

Карасев уверен, что антироссийская риторика в Токио – продолжение истории с Курильскими островами. Он призвал японские власти соблюдать итоги Второй мировой войны.

«Горячий конфликт на Дальнем Востоке и очередная война между нашими государствами в ближайшие годы вряд ли произойдут, а при любых других вариантах перспективнее и практичнее сохранять нормальные соседские отношения», – заключил эксперт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.03.21

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