Глава ФЗНЦ Максим Шугалей: «Я не считаю себя героем»

Освобожденный из ливийской тюрьмы «Митига» социолог Максим Шугалей, недавно возглавивший Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), дал большое интервью Елене Красильниковой в передаче «Детали. Откровенное». Он рассказал, что стало его целью после возвращения из африканской республики, где он находился в заточении долгие 18 месяцев.

Напомним, Шугалей и его коллега-переводчик отправились в Ливию весной 2019 года для проведения социсследований. Несмотря на законность пребывания в североафриканской стране, триполитанские боевики похитили ученых и увезли в частную тюрьму.

Глава ФЗНЦ отметил, что не понаслышке знает, каково это – оказаться без защиты в другой части света. Именно поэтому после освобождения он решил бороться за права и свободу своих соотечественников, оказавшихся в похожей ситуации за рубежом.

Также Шугалей заявил, что несмотря на то, что в России его сделали героем, он сам себя таковым не считает. Однако понимает, что, вероятно, обществу нужен ориентир. Он же в эту ситуацию не стремился, а оказавшись в заточении волей судьбы, желал лишь одного – выжить и вернуться домой.

После того, как Максим вернулся на родину, начался долгий и непростой период восстановления, в котором ему очень помогли близкие. Шугалей подчеркнул, что больше всего боялся за отношения с младшим сыном, которому сейчас 10 лет. Тем не менее, родные помогли ему восстановиться, за что он им благодарен.

Кроме того, работа в фонде также стала своеобразной реабилитацией, так как он получил возможность помогать людям, которые оказались в чужой стране, будто в капкане, как еще недавно он сам. Социолог добавил, что длительное время в заточении приводит к кардинальной переоценке приоритетов в жизни. Именно тогда он понял, что для него на самом деле важно.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.03.21

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