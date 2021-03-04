Исправились: в Москве закрыто дело о неуплате налогов на 3 млрд рублей

В Москве закрыто уголовное дело о налоговых махинациях на 3 млрд рублей в отношении генерального директора АО «Нефтяная компания Дулисьма». Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый возместил всю сумму бюджету.

По версии следствия, подозреваемый заключал фиктивные договоры с подконтрольными фирмами о якобы выполнении работ, оказании услуг на нефтяном месторождении. Он вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации. В результате, в бюджет страны не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму почти 2 млрд рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»).

Однако «Нефтяная компания Дулисьма» полностью погасила задолженность перед бюджетом с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 2 млрд 987 млн рублей. В связи с этим уголовное дело в отношении генерального директора прекращено по нереабилитирующим основаниям.

«Нефтяная компания Дулисьма» до 2011 года принадлежала Сбербанку, после чего перешла бизнесмену Алексею Хотину. Предприниматель также является бывшим владельцем банка «Югра», экс-участником списка Forbes (занимал 95-е место) и уже третий год проходит фигурантом по делу о растрате средств банка «Югра».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.03.21

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