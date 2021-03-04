Полиция начала проверку после попытки суицида супруги футболиста Павла Мамаева

В Москве полиция начала проверку после попытки покончить с собой супруги футболиста Павла Мамаева. Женщину доставили в больницу врачи скорой помощи.

Правоохранительные органы начали проверку после сообщения о госпитализации Аланы Мамаевой, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Сообщается, что телефонограмма поступила накануне из медицинского учреждения, в которое супруга футболиста была госпитализирована нарядом скорой помощи. «Выяснилось, что девушка пыталась покончить с собой», – отметил источник.

Как уточняет «КП», ранее в соцсетях Мамаева рассказала, что вновь уличила мужа в измене, на сей раз – с девушкой из Испании. Накануне днем женщина перестала отвечать на телефонные звонки, а позднее ее нашли на полу в собственной квартире без сознания.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.03.21

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