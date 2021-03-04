Последствия ковида: в Минпросвещения РФ уточнили, когда вернутся школы на пятидневку

Российские школы могут вернуться к пятидневной учебной неделе в следующем году. Как пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, шестидневка для многих была вынужденной мерой в условиях пандемии.

«Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение. Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы», – цитирует его слова «Интерфакс».

Министр также прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести во всех школах страны пятидневное обучение, чтобы дети могли больше времени уделять родным, хобби и прогулкам на свежем воздухе. «Перевод на пятидневку или шестидневку – это решение школы. Большинство школ учатся на пятидневке. Это законом регламентируется», – пояснил Кравцов.

Напомним, на сегодняшний день шестидневка постоянно практикуется примерно в трети российских школ. После зимних каникул многие образовательные учреждения временно продлили учебную неделю, чтобы «подтянуть» школьников после «дистанта».

2 марта Матвеенко заявила, что во многих школах шестидневка – это вынужденная мера из-за нехватки учителей и помещений. В некоторых учебных заведениях дети занимаются во вторую и даже в третью смену.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.03.21

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