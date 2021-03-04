Праздники обернутся испытанием: москвичей ударит «барическим молотком»

В Москве в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температурного режима и атмосферного давления. Как предупредил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, жителей региона «ударит барическим молотком».

«В связи с наступлением серии ненастных североатлантических циклонов в ближайшую пятидневку в Центральной России ожидаются быстрые смены теплых и холодных воздушных масс, которые станут причиной сильных колебаний атмосферного давления», – пояснил синоптик в комментарии в «Инстаграме».

Тишковец отметил, что еще вчера барометры в столице показывали около нормы – 747 мм рт. ст., но уже сегодня атмосферное давление рухнет на 12 единиц вниз. «В пятницу снова резкий рост до 745 мм рт ст. с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять резкое падение до барического дна – 730 мм рт. ст., и потом опять взлет. То есть, практически каждые сутки мы будем стремительно «погружаться» в шахту глубиной более 100 метров, а потом резко подниматься на уровень столичных высоток», – сообщил он.

Синоптик обратил внимание, что такие значимые изменения атмосферного давления – более чем на 7-10 единиц за сутки, будут «напоминать ярко выраженную барическую «пилу». «Это самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей», – предупредил Тишковец.

Как сообщал «Новый День», ранее метеорологи предупредили, что сегодня Москву покинет тепло. К утру пятницы подморозит до -3…-5°, по области местами до -8°, в дневные часы будет не выше 0…-2°.

Выходные начнутся морозной погодой с температурой почти на 4 градуса холоднее обычного. В субботу ночью -8…-15°, днем -1…-3°, по области -1…-6°. В воскресенье, с приближением очередного атлантического циклона, усилится ветер, пойдет снег, начнутся метели. В течение суток температура повысится от -7…-12° до 0°.

После праздничных выходных регион накроют морозы. Синоптики полагают, что к плюсовым значениям температура вернется только к середине марта.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.03.21

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