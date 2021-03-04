Левиафан, мозазавр и мегалодон: в «Москвариуме» начался «юрский период»

В «Москвариуме» в первые дни весны стартовал фестиваль «Фест Юрского периода», приуроченный к открытию новой интерактивной выставки, посвященной эпохе динозавров. Вплоть до 8 марта горожан и гостей столицы ждут бесплатные тематические площадки, лекции, мастер-классы, анимационные программы, а также сама экспозиция с воссозданной глубоководной станцией, где ученым удалось возродить гигантов, живших сотни миллионов лет назад.

Юным гостям «Москвариума» можно будет своими руками соорудить голову динозавра, сыграть в массу настольных игр, разобраться в которых помогут игротехники. Есть также возможность сделать аквагрим, побывать на интерактивном научном шоу и пройти пять станций «Дино-квеста» под руководством аниматоров-«палеонтологов»: спастись от разъяренного паразауролофа, накормить детенышей раптора, устроить настоящие раскопки и отыскать останки тиранозавров.

Сама выставка в формате «фиджитал» сочетает цифровой и физический мир, и построена по принципу полного погружения в эпоху динозавров. Посетители оказываются в научно-экспериментальном центре, где можно, например, опуститься на дно океана в батискафе, за иллюминаторами которого проплывают огромные, совершенно реалистичные чудовища. Доисторические особи размером от 3 до 20 метров созданы в натуральную величину в полном соответствии с научными данными, а технологии 3D-анимации дают эффект реального присутствия. Так что теперь в «Москвариуме» можно увидеть 12 видов водных обитателей, в частности, это крупнейшая на планете ящерица – мозазавр, доисторический кашалот – левиафан, гигантская акула – мегалодон, «король ящеров» – базилозавр.

Выставка разработана при непосредственном участии ученых-палеонтологов в Edutainment-концепции – она предполагает обучение через развлечение. Над проектом более года работала команда из 50 специалистов. Новая мультимедийная выставка в «Москвариуме» будет работать на постоянной основе.

Москва, Юлия Дмитриева

Москва. Другие новости 04.03.21

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