Пушков высмеял заявление США об отказе от политики «свержения режимов»

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об отказе от военных операций по насаждению демократии в других странах.

По словам Блинкена, такие методы оказались неэффективными, несмотря на объем затраченных ресурсов. Теперь Белый дом планирует продвигать демократические ценности, демонстрируя силу своего примера. В Госдепе уверены, что таким образом другие страны придут к реформам и борьбе с коррупцией.

В своем Telegram-канале Пушков выразил сомнение, что новая администрация сможет найти себе занятие, которое заменит привычное свержение режимов за рубежом.

«А чем же она будет тогда заниматься? И зачем в этом случае США продолжают завозить, по данным Syria Times, десятки боевиков ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) из Ирака в Сирию?» – интересуется Пушков.

Известно, что боевики ИГ (террористическая организация запрещена в РФ) были разгромлены в 2017 году при поддержке ВКС РФ. Особую роль в их разгроме сыграла российская «ЧВК Вагнера». Однако США предпринимают попытки вернуть активность террористов, чтобы под предлогом борьбы с ними оставаться в Сирии.

При отказе от прежней политики Вашингтону следует прекратить подготовку боевиков на базе Эт-Танф на востоке Сирии, уверен сенатор. Пушков предложил закрыть базу и вывести всех американских военных из арабской страны. Сенатор выразил уверенность, что американцы не передут от слов к действиям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.03.21

«Мы все дальше и дальше отстаем»: правительство РФ саботирует развитие новейших технологий. / Фиктивный учет более 160 тысяч гастарбайтеров: в Москве осужден организатор нелегального миграционного потока. / Мосгорсуд отменил скандальный приговор врачу Елене Мисюриной. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»