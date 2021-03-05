Болгарам напомнили о роли России в освобождении страны от османского ига

Юрист из Болгарии Елена Гунчева спровоцировала горячую общественную дискуссию, обратив внимание на недопустимость оскорблений в адрес России. По ее мнению, разного рода антироссийские провокации вбрасывают в прессу намеренно.

«Болгары не должны пренебрегать этим, когда речь идет о народе, пролившем свою кровь за свободу другого народа», – напомнила Гунчева согражданам о роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

Как считает адвокат, последние 30 лет происходит формирование новых ценностей – внешние силы подталкивают болгар к переписыванию своей истории. «Если послушать людей из правительства или некоторых сторонников евроатлантического курса, можно подумать, что от турецкого рабства нас освободил Шестой флот США», – пояснила Гунчева.

Некоторые пользователи социальных сетей согласились с Гунчевой. По их мнению, «тыквенное» правительство Болгарии готово поливать Россию грязью, чтобы угодить западным партнерам. Другие комментаторы призвали не жить прошлым и отбросить чувство долга перед Россией.

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов уверен, что антироссийская риторика имеет популярность в Болгарии из-за членства страны в НАТО. «Болгары – прагматики, поэтому с ними тоже нужно быть прагматичными. Они нам братушки, а мы им по ситуации. После развала Варшавского договора и вообще мира социализма им снова пришлось выбирать себе ориентиры. Сейчас Болгария входит в НАТО. Понятно, что им нужно это как-то обосновать, просто даже внутри себя. Поэтому копают историю, даже Сан-Стефанский договор им не договор больше, как писала недавно газета «Труд», и, действительно, в течение последних 30 лет в болгарском обществе формируются новые ценности», – уверен эксперт.

По его оценке, Штаты пытаются гипертрофировать подобные процессы, чтобы помешать России выстраивать взаимовыгодные отношения с другими странами. Это связано с тем, что Вашингтон теряет лидерство.

«Подобные страны, американозависимые, начнут отказываться от российской вакцины, как это уже делает Украина или бояться российских хакеров, как японцы. Я не исключаю, что, например, в Софии найдут следы загадочной «ЧВК Вагнера». Потому что Вашингтону нужны любые союзники, чтобы притормозить Россию, а любых американских союзников отличает массовый антироссийский психоз», – констатировал Филиппов.

Москва – София, Светлана Антонова

Москва – София. Другие новости 05.03.21

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