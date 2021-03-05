В Москве за массовое отравление детей будут судить богатейшего депутата Рязани

Уголовное дело об отравлении в Москве более 90 детей направлено в суд. Обвиняемым является генеральный директор и соучредитель ООО АМК «Рязанский» Станислав Подоль, который по итогам 2020 года вошел в топ-10 богатейших российских чиновников по версии Forbes. Родители пострадавших подали гражданские иски более чем на 5 млн рублей.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Подоля. Состоятельного коммерсанта обвиняют в производстве продукции, предназначенной для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи полагают, что Подоль знал, какая антисанитария творится в цехах ООО АМК «Рязанский», однако все же организовал там выпуск сливочного масла, которое по контрактам поступило в школы и садики Восточного округа Москвы. В декабре это масло вызвало отравления у 91 ребенка и воспитателя, которые были вынуждены обратиться к медикам с жалобами на кишечные заболевания. Кроме того, один из учеников ГБОУ «Школа 1637» перенес острую кишечную бактериальную инфекцию, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рязанского бизнесмена Подоля будет рассматривать Перовский районный суд Москвы.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», Станислав Подоль является директором ООО АМК «Рязанский» (бренд «Амка») с 2010 года, в уставном капитале компании ему принадлежит 10%. Еще 10% владеет Оксана Кондрашова, и 80% через ООО «Авангард» принадлежит Георгию Свиду. В то же время Подоль также выступает президентом Рязанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который ранее назывался РРОФ поддержки партии «Единая Россия». Один из телефонов Фонда, по информации «Контур.Фокус», совпадает с телефоном рязанского регионального отделения единороссов.

Кроме того, Подоль много лет избирается депутатом Рязанской облдумы, где входит во фракцию «Единой России». В 2020 году занял 9 место в рейтинге богатейших российских чиновников по версии Forbes. В топ-10 рязанский бизнесмен и депутат с доходами в 1753,04 млн рублей оказался сразу после главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Рязанские СМИ отмечали, что Подоль уже несколько лет прочно занимает позицию самого богатого депутата областной думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.21

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