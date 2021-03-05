Турсезон с ограниченными возможностями: 2021 год не откроет россиянам новых возможностей для путешествий

Новый туристический сезон для россиян будет повторением предыдущего пандемийного года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, 2021 год может стать периодом расцвета внутреннего туризма.

Игнатьев обратил внимание, что сейчас россияне могут поехать в 40 стран мира. «Эти страны открыты с разными условиями: кто-то требует тест ПЦР, кто-то – карантин после прибытия. Но теоретически россияне могут поехать туда. Регулярное сообщение налажено с 24 странами <…> Есть страны, где россиян не ждут, но регулярное сообщение туда есть. А вот реально туристический поток формируется только в 5 стран из тех 40, куда россияне могут въезжать, и тех 24, куда налажено сообщение. По крайне мере, по тому, что мы видим сейчас, эта ситуация будет и летом. Это – Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания и Куба», – сказал глава РСТ.

Игнатьев пояснил, что в сегодняшней непредсказуемой ситуации нужно следить за новостями. «Сегодня Сейшелы объявили, что с 25 марта открывают возможность путешествовать россиянам. С определенными ограничениями, конечно. Мы ждем направления на Кипр, туда можно оформить электронную визу. Но, к сожалению, перенесена дата, на 1 апреля. При этом из-за того, что было объявлено 1 марта, из 8 городов России уже были запланированы чартерные рейсы. Только из Москвы было продано 1500 тысячи билетов», – уточнил он.

Как считает Игнатьев, в отпускной сезон россиянам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу. «Что касается стран Евросоюза, куда выезжали основные потоки… Страны закрыты, туристические визы не выдаются. Единственная страна, которая выдает туристические визы – Греция, но там жесткие ограничения: 500 человек в неделю могут въезжать. При такой ситуации поток туда наладить невозможно. В ближайшие два месяца стабильного турпотока в европейские страны налажено, скорее всего, не будет», – сказал он.

Вместе с тем глава РСТ отметил, что с учетом особенностей, прогнозируемых в предстоящем отпускном сезоне, российские компании ведут активную работу по развитию внутреннего туризма. «В России начинается работа по внедрению системы «все включено» в гостиницах. Правительство обратилось в Ростуризм за стандартизацией системы «все включено». Это хорошая новость. Приходится конкурировать с другими государствами. Например, с Турцией. Нам нужно сделать стандарты лучше, чем за рубежом. Наша индустрия абсолютно конкурентоспособна. Мы это сделаем и сделаем быстро», – заверил Игнатьев.

Подводя итоги зимнего сезона, глава РСТ отметил, что лидером для россиян оказался танзанийский остров Занзибар. «На втором место были Эмираты, третье – Египет, Куба и Мальдивы. Это основные направления, куда стремились граждане этой зимой на пляжный отдых. Самым дорогим направлением были Мальдивы со средним чеком от 300 тысяч рублей на одного человека», – сказал он.

«На внутреннем туризме большим спросом пользовались курорты Краснодарского края. Там нагрузка была даже выше, чем до начала пандемии. Средняя стоимость тура порядка 75-80 тысяч на двоих на неделю. Россияне зимой также посещали города – Калуга, Тула, Кострома, Великий Устюг, путешествовали по Золотому кольцу», – отметил Игнатьев.

Как сообщал «Новый День», ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предупредила, что в 2021 году цены на путешествия при любом развитии событий вырастут. «При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с зарубежными направлениями и между регионами, цены будут повышены незначительно, может быть, до 10% в среднем по внутрироссийскому рынку. При умеренно оптимистичном сценарии – точно от 10 до 15%, при пессимистичном картина будет рваной – премиальный сегмент точно будет повышать, бюджетный цены повышать не будет, а эконом будет подстраиваться под конъюнктуру рынка и спроса», – пояснила Ломидзе.

Москва, Александра Быстрицкая

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