Глава СКР объяснил, как помешать детям протестовать на улицах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на коллегии ведомства заявил, что в зимних несанкционированных акциях в разных городах страны участвовало 1 422 несовершеннолетних, и напомнил об идеях Карла Маркса, призвав к лишению детей свободного времени.

«Я много раз повторял идею Маркса: чтобы ребенок не совершал таких поступков, у него не должно быть ни минуты свободного времени», – цитирует Бастрыкина «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, перед акциями в поддержку Алексея Навального, которые прошли в России в конце января – начале февраля – чиновники стали заявлять о недопустимости втягивания несовершеннолетних в несанкционированные протесты. Следственный комитет еще до первой акции 23 января возбудил уголовное дело. При этом оппозиция неоднократно отрицала свою причастность к привлечению детей к противоправной деятельности. 3 и 4 марта тему вновь поднял президент РФ Владимир Путин, обвинив тех, кто пытается использовать детей, в «эгоистических «хорьковых» целях». Глава государства считает, что детей вытаскивают на улицы через Интернет, чтобы «похулиганить», и «раскачать изнутри».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.03.21

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