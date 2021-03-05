ЦБ обеспокоен: россияне массово ринулись страховать жизнь

В 2020 году в России произошел бум на рынке накопительного страхования жизни (НСЖ). Как считает Центробанк РФ, в нынешних условиях для граждан возрастает риск либо лишиться средств, либо доходности поскольку эти инвестиции не участвуют в системе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно данным, опубликованным в новом отчете ЦБ, в 2020 году ключевые показатели страховых компаний улучшились: совокупный объем взносов, собранных участниками рынка, превысил 1,5 трлн рублей – на 4,1%, чем в прошлом, когда рост общего объема премий был нулевым.

«На фоне снижения ставок по депозитам население стало активно искать альтернативные, потенциально более доходные инвестиционные инструменты. Это дало возможность банкам успешно продвигать продукты НСЖ», – отметили в Центробанке, уточнив, что объем взносов увеличился на четверть – до 136,9 млрд рублей.

Как считают в ЦБ, интерес к НСЖ во многом связан с падением спроса на полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), который снизился на 7,4% – до 182,9 млрд рублей. При этом регулятор опасается, что тренд 2020 года негативно скажется на благосостоянии граждан, так как около 3/4 жалоб потребителей на некорректные продажи продуктов в банках касались именно ИСЖ и НСЖ. «Такие дополнительные инвестиции (НСЖ) не застрахованы в системе АСВ (Агентства по страхованию вкладов), а доходность по ним в большинстве случаев не гарантирована», – пояснили в ЦБ.

Сейчас Банк России совместно с участниками рынка обсуждает возможное ужесточение правил продаж таких страховок гражданам.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 05.03.21

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