Anadolu: успехи России в Африке связаны с работой «ЧВК Вагнера»

Журналисты турецкого издания Anadolu объяснили, с чем связаны последние успехи России в странах Африки. Москва фактически вытеснила из региона страны, которые считали этот континент своей зоной влияния.

В опубликованном материале отмечается, что Россия не размещала свой военный контингент в Африке, но в некоторых странах, по данным турецких журналистов, работают сотрудники «ЧВК Вагнера».

По версии издания, они обучают военных в странах пребывания, борются с террористами. Также, по данным Anadolu, российские бойцы умеют управлять боевыми дронами, зенитно-ракетными комплексами и авиационной техникой.

Военный эксперт Алексей Суконкин уверен, что все комплименты абсолютно заслужены.

«Тот факт, что турки признают профессионализм ЧВК Вагнера, о многом говорит. Раньше в публикациях «Анадолу» они были просто «злыми русскими», сейчас это уже профессионалы своего дела, которые борются с террористами», – заметил собеседник издания «Ридус».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.03.21

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