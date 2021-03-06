Раскрывшего картель на рынке соцпитания Подмосковья активиста ОНФ насильно отправили в психушку

В конце февраля в школе №1 Красноармейска Московской области произошло массовое отравление детей. ЧП случилось через два дня после того как в образовательном учреждении организацией питания занялся комбинат «Вектор». Судя по развитию событий, администрация города и местные подразделения надзорных органов замалчивают подробности инцидента и даже могут выгораживать только пришедший в местные школы комбинат.

Причина может заключаться в том, что «Вектор» является частью крупного подмосковного картеля, связанного с действующим председателем Совета депутатов города Электростали Владимиром Пекаревым. Ещё в 2016 году схема работы этого картеля была раскрыта экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ), а позже подтверждена выводами ФАС. Сыгравшего ключевую роль в раскрытии картеля активиста ОНФ С. Романова в начале 2020 года принудительно поместили в психиатрическую лечебницу. По его словам, это может быть связано с его расследованием. Теперь Романов пытается призвать к ответу чиновников, на основе доносов которых суд поместил его на принудительное лечение.

Двойные стандарты

В ноябре 2020 года администрация Красноармейска объявила о проведении тендера на организацию питания во всех школах города в 2021 году. Первое место заняла компания «ПродФутСервис», второе – комбинат «Вектор». Победитель, что позволено условиями контракта и даже является одним из обязательным, отдал исполнение контракта в субподряд компании «Полар».

С 1 января новый оператор питания приступил к исполнению обязанностей, но уже 22 января СМИ Москвы и Подмосковья сообщили о массовом заболевании детей в Красноармейске. С подачи администрации города заболевание связали с новым оператором питания. Однако проведённые проверки Роспотребнадзора показали, что инцидент к заболеванию отношения не имеет, а на самом деле произошла вспышка ротавирусной инфекции, распространившейся сразу после возвращения детей с каникул. Федеральная антимонопольная служба также встала на сторону «Полар».

Глава комбината Людмила Борисенко отмечала, что никаких реальных оснований для разрыва контракта с компанией у администрации Красноармейска не было. «Министерство образования МО не обнаружило никаких нарушений с нашей стороны, как у поставщиков питания, но ФМБА бездоказательно утверждало, что источником вспышки все равно является пищеблок. При личных встречах с главным санитарным врачом Сениной Н.С. нам было сказано, что никаких доказательств они нам предъявлять не будут. Так же мы услышали многое об отношении сотрудников ФМБА к родительской общественности и детям г.о. Красноармейска, и нам было настоятельно рекомендовано не общаться с родителями, так как они не совсем «адекватные», – рассказала Борисенко в интервью изданию FederalCity.

Она также указала на вероятные партнерские отношения между «Вектором» и чиновниками Красноармейска. Судя по имеющейся информации, с 24 февраля «новый» организатор питания в городе – это как раз компания «Вектор». «26 февраля, мы случайно узнали от родителей школ г.Красноармейска, что в СОШ 1 произошло массовое отравление первоклашек. И на удивление, эта информация не вызвала никакого резонанса в информационном поле, мне кажется, я понимаю почему все это спускают на тормозах, на манеже все те же», – заявила Борисенко.

Не взирая на выводы экспертов, администрация Красноармейска разорвала контракт с «Полар», а новым поставщиком оказался комбинат «Вектор». Но когда 26 февраля в школе №1 на самом деле произошло отравление учеников младших классов, чиновники, как получается, предпочли просто замолчать о ЧП. На этот раз с их стороны уже не звучит требований немедленно сменить оператора питания. Наоборот, они всячески отрицают отравление с приходом «Вектора».

Чиновничий заговор

Причина столь резкой смены риторики может заключаться в том, что приход «Вектора» в школы Красноармейска наверняка мог быть заранее запланирован. В пользу этого говорит тот факт, что во время проведения тендера комбинат даже не пытался бороться за победу, а просто назначил максимально возможную цену – свыше 15 млн рублей. Видимо, в расчёте на отсутствие реальной конкуренции.

Именно по такой схеме действовал картель, раскрытый ФАС в 2017 году на основе расследования экспертов Общероссийского народного фронта. Работу ОНФ в этом направлении подробно освещал LIFE. Тогда ОНФ и антимонопольщикам удалось установить более 20 компаний, учредителем которых являлся Владимир Жигач, бизнесмен и бывший депутат Ногинска. Эти компании специализировались на исполнении госконтрактов на организацию питания в школах, детских садах, больницах и других бюджетных учреждениях. Очень похоже, что во время проведения гостендеров компании совместно участвовали в торгах для создания иллюзии конкуренции. В результате – контракты заключались по максимальным ценам. К 2017 году общая сумма заключённых ими соглашений превысила 6,4 мдрд рублей.

«Вектор» был в числе этих компаний, но тогда под маркой «Ямкинский молочный завод». Компания сменила название через два месяца после решения ФАС о картельном сговоре. Информацию о смене названия можно найти в базах портала Rusprofile. Там же можно увидеть, что до 2017 года гендиректором и соучредителем молокозавода был Владимир Жигач.

Однако смена номинального владельца вовсе может не означать, что Жигач в реальности потерял контроль над предприятием. Тем более, что он не является конечным руководителем. На самом деле соцпитание Подмосковья может находиться под контролем экс-мэра Электростали, а ныне председателя Совета депутатов города Владимира Пекарева. В 90-е он был известен региону как «водочный король», владелец компании «Ост-Алко».

В январе этого года в Электростали также произошло отравление детей. Журналистам издания «Тверская 13» тогда удалось выяснить причины – организацией питания занимался комбинат «Экопродукт», который может быть связан с Пекаревым. Как оказалось, среди учредителей комбината «Экопродукт» и группы компаний «Экопродукт», в которую он входит, значатся родственники, друзья и бывшие коллеги экс-мэра.

В частности, среди совладельцев значится Марина Радина, супруга бывшего главы Ногинского района Андрея Радина, который до прихода в политику работал в компании «Ост-Алко» – той самой, что принадлежит Пекареву. Интересно, что ее девичья фамилия – Раденко. При этом среди совладельцев «Вектора» числится некая Вера Раденко. Совпадением это назвать сложно, так как Владимир Жигач также ранее являлся соучредителем ГК «Экопродукт», сейчас же это место занимает его супруга Ирина Жигач. Еще одним совладельцем является Елена Артёменко. Из публикаций СМИ известно, что в 90-х она возглавляла следственный отдел УВД Ногинска, а потом возглавила юридический отдел всё того же «Ост-Алко» Пекарева.

Красноречивее всего о причастности Владимира Пекарева к подмосковному картелю пищевых комбинатов может говорить тот факт, что, несмотря на установленный ФАС факт преступного сговора, бывший мэр Электростали назначил своим помощником Владимира Жигача.

В этой ситуации версия о том, что у тандема Пекарева-Жигач не только имеются прямые связи с комбинатами соцпитания, но и в их руках сосредоточен действительно серьёзный административный ресурс.

Карательная психиатрия

Как выясняется, последствия скандала попытались не просто замять. Судя по обращению ключевого эксперта, раскрывшего схему картеля, бывшего помощника главы Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО С. Романова к депутату Госдумы Антону Гетте, в начале января 2020 года его принудительно, по судебному решению 02а-1269/2020, поместили в психиатрическую клинику более чем на 3 месяца.

В письме отмечается, что в основу судебного решения легли жалобы экс-главы Павловского Посада Вадима Дубинского, главы Совета депутатов города Сергея Буланова и заместителя председателя Совета депутатов, по совместительству главного врача Психиатрической больницы №15 Эдуарда Слуцкина.

Кроме того, Романов заявляет о фальсификации доказательств о своём якобы неадекватном поведении начальном отдела УУП МВД России «Павлово-Посадский» Е. Ширяевой, а также участковыми Е. Андреевым и П. Зубрилиным, которые получили показания о его якобы неадекватном поведении от некоей Л. Выставкиной и её сына М. Выставкина. Причем мужчина на момент дачи показаний отбывал наказание по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство и сбыт наркотиков». При этом именно Романов оказывал содействие МВД для привлечения Выставкина к уголовной ответственности.

В итоге получается, что усилиями администрации и депутатов Павловского Посада, раскрывшего картельный сговор связанных с Пекаревым и Жигачом, Романова отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Маловероятно, что совпадением является тот факт, что инцидент произошёл именно в Павловском Посаде, где находится ГК «Экопродукт», главный актив на рынке соцпитания, связанный с Пекаревым и Жигачем.

Кроме того, есть еще одно совпадение. По указанному в обращении Романова номеру судебного дела выясняется, что иск был подан 1 января, а на следующий день дело уже рассмотрели.

Примечательно, что в тот же день, 1 января, Пекарев поздравил своего помощника с днём рождения. То есть принудительная отправка Романова в психиатрическую клинику может являться не чем иным, как своеобразным подарком Жигачу на день рождения, ведь именно его репутация пострадала сильнее всего после расследования Романова.

Как видно, раскрытие картельных сговоров на рынке соцпитания грозит журналистам и гражданским активистам серьёзными последствиями. И главная тому причина – отсутствие каких-либо серьёзных последствий для самих картелей и их организаторов. Ещё в 2017 году ФАС официально признало картельный сговор между компаниями Жигача, но никаких серьёзных решений не принято: эти фирмы по-прежнему получают контракты на питание детей. Без соучастия чиновников такое крайне маловероятно.

Как получается, в случае отравления детей чиновники покрывают «свои» компании. А тем, кто раскрывает существующий бардак на рынке школьного питания Московской области, грозит карательная психиатрия.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 06.03.21

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