«Морозы, которые запомнятся»: синоптики предупредили о зимнем реванше

Жителей России ждут аномальные морозы. Как сообщил научный глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в европейской части страны, а также на Урале и в Поволжье устанавливается антициклональный режим с температурным режимом ниже нормы на 11-13 градусов.

«Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», – цитирует его РИА «Новости».

Согласно прогнозу синоптика, завтра, 10 марта, москвичей ждут 15-16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до минус 19. «Днем максимальные значения – минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы», – сказал Вильфанд.

По его словам, в других регионах Европейской России ожидается похожая ситуация. «Температурный фон минус 24 градуса. В Пермском крае до минус 28 градусов, даже в Ульяновской области до минус 29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10-12 градусов. И даже в отдельных регионах, в Заволжье и Урал на 15-16 градусов ниже нормы», – пояснил Вильфанд.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что после праздничных выходных в столичный регион придут морозы. Согласно прогнозам, к плюсовым значениям температура вернется только к середине марта.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.03.21

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