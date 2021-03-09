Армия Центральноафриканской Республики вернула контроль над городами Нгакобо и Куанго

Глава правительства Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада на своей странице в Facebook сообщил, что армия страны (FACA) взяла под контроль города Нгакобо, Куанго, а также деревню Боколобо, расположенную к югу от города Бамбари.

Премьер-министр ЦАР поздравил вооруженные силы и союзников с освобождением от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) новых населенных пунктов. Он заявил, что на подконтрольных территориях будут обеспечены порядок и безопасность, местных жителей защитят об бандитов.

Правительственные силы ЦАР постепенно освобождают территории, которые ранее контролировались бандформированиями. Под контроль правительства возвращаются населенные пункты, а также транспортные магистрали. Это позволяет местным жителям постепенно возвращаться к мирной жизни.

Успехи FACA в борьбе с боевиками объясняют помощью российских инструкторов, которых в СМИ нередко связывают с «ЧВК Вагнера». За два года пребывания россиян в ЦАР, правительственная армия превратилась в боеспособную силу, которая защищает мирное население от радикалов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.21

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