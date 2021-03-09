Шугалей предложил МИД РФ поднять в ООН вопрос отмены санкций против Ливии

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) направил заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову официальное письмо. Сотрудники фонда во главе с Максимом Шугалеем попросили российский МИД вынести на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о снятии введенных 10 лет назад санкций против режима Муаммара Каддафи и его соратников.

ФЗНЦ считает, что резолюцию № 1970 Совбеза ООН следует отменить, поскольку действия ливийской оппозиции в стране жестоко подавляются. Решения десятилетней давности сегодня уже утратили свою актуальность. Это подтверждается социологическими исследованиями ФЗНЦ, представленными на заседании Африканского клуба, где инициатива об отмене санкций получила всеобщее одобрение.

Граждане Ливии против иностранного вмешательства в дела своей страны. Многие ностальгируют по временам расцвета своего государства во времена правления Муаммара Каддафи. Исследования ФЗНЦ показали, что большая часть ливийцев на президентских выборах в декабре 2021 года готова проголосовать за его сына Сейфа Каддафи. Но это невозможно, поскольку он находится под санкциями и потому не будет участвовать в выборах. Получается, что в Ливии нет шансов провести честные выборы, где у всех кандидатов в президенты были бы равные права.

Резолюция ООН сегодня не только не актуальна, но и антигуманна. Санкции были введены против 16 человек, из которых 6 уже умерли, а 3 находятся в триполитанской тюрьме, куда их бросили без всяких обвинений. Половина из тех, кто еще жив, старше 60 лет. «Разве не будет правильным поступком пересмотреть решение 10-летней давности», – считает Шугалей.

Руководитель ФЗНЦ надеется, что в МИДе внимательно изучат обращение к дипломатам.

«Мы столкнулись с тем, что направить письма от российской организации оказалось весьма проблематично. На единственный указанный на сайте электронный адрес можно отправить исключительно служебную корреспонденцию, электронная приемная принимает только сообщения от частных лиц. Думаем, что вопросы, которые мы поднимаем в письме, важны не только для тех лиц, которые более 10 лет находятся под санкциями, но и для укрепления роли России в мировом сообществе», – отметил президент Фонда защиты национальных ценностей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.21

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