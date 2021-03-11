«Продолжительная паника истощает»: москвичи подсели на антидепрессанты

В Москве с каждым годом увеличиваются продажи антидепрессантов. Об этом сообщил доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы Георгий Костюк, выступая на пресс-конференции в столице. По его словам, в 2020 году пик спроса был зафиксировал в марте и декабре.

«Продажа антидепрессантов от года к году растет. В прошлом году мы имели значительный скачок продаж антидепрессантов в марте. И на такой же уровень продажи вышли к декабрю месяцу», – сказал он.

Костюк уточнил, что с начала пандемии москвичи испытывали различный спектр астенических состояний – депрессию, ослабление самообладания, нетерпеливость, нарушение сна, утрату способности к длительному умственному и физическому напряжению.

Академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН «Науки о жизни» Владимир Чехонин отметил, что более 80% граждан, которые были госпитализированы со средним или тяжелым течением болезни, имеют хотя бы один симптом с поражением центральной нервной системы. «Пациенты жалуются на тревожность, бессонницу, депрессивные симптомы, пост-стрессовые обсессивно-компульсивные расстройства», – сказал он.

«Социогенный фактор играет большую роль. Продолжительная паника, которую стимулируют СМИ, серьезно истощает людей и способствует развитию ряда психических расстройств», – пояснил Чехонин.

Напомним, по данным исследования фармацевтического рынка DSM Group, только в сентябре – октябре 2020 года жители столицы потратили на антидепрессанты почти 260 млн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

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