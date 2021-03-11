«Буду поддерживать…» Московский омбудсмен высказалась за 4-дневную рабочую неделю для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева высказалась за введение четырехдневной рабочей недели для женщин. «Сейчас депутаты активно обсуждают 4-дневную рабочую неделю для всех... Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», – цитирует «Интерфакс» выступление Потяевой на «круглом столе» о правах женщин в четверг.

Столичный омбудсмен отметила, что это большая нагрузка – «совмещать работу и заботы в семье». «Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает, это очень важно, поддержим», – сказала Потяева.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.03.21

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