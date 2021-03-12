Родители отравившихся в школах Красноармейска школьников требуют пустить их на пищеблок «Вектора»

Администрация подмосковного Красноармейска уже месяц игнорирует просьбы родителей посетить пищеблоки, где готовят еду для их детей. Сейчас мамам школьников приходится оперативно делать санитарные книжки в надежде, что они все же смогут увидеть, что же за еду подают в школьных столовых.

С начала года в Красноармейске произошло сразу несколько случаев заболевания школьников. Причем если после первого случая в школе №4 администрация чрезвычайно быстро разорвала контракт с поставщиком питания ООО «Полар», тем самым грубо нарушив законодательство, то во второй раз уже нового поставщика «Вектор» стали выгораживать. Теперь родители отравившихся школьников в панике. Они даже близко не представляют, чем могут кормить их детей.

«Это очень страшно, нам хочется, чтобы нас услышали и все проблемы поднялись. Нам самое главное знать, в каких условиях находятся наши дети», – рассказала мама одного из отравившихся школьников.

Родители отмечают, что первого поставщика администрация города просто «выдавила», запретив «Полар» даже общаться с пострадавшими родителями. Все это вызывает у мам удивление. Они хотели ответов, а получили только странные рекомендации от местной власти.

«Насколько я знаю «Полар» хотели здесь поменять оборудование, но местная администрация не согласилась. Почему? Непонятно. Нам бы хотелось, чтобы было новое оборудование. Если поступило такое предложение, почему был отказ. Нам ничего не объясняют, просто держат в неведении», – жалуется женщина.

В пищеблок никого не пускают. Директор школы тоже убегает от настойчивых вопросов родителей. Сами мамы уже собирают справки для медицинских книжек, чтобы все же попасть на кухню. Также они планируют встретится с поставщиками питания и вновь поговорить с местными властями.

«Если все с питанием хорошо, то покажите нам. Почему ни «Вектор», ни администрация ничего нам не хотят показывать. Ведь если там все хорошо, это закрыло бы многие вопросы. А так я боюсь за своего ребенка», – сообщают родители детей.

Между тем, в городе говорят о серии единичных случаев отравлений и в детских садах, а администрация лишь отмалчивается. Ничего не понимающим родителям все чаще приходиться просить детей не есть в учебных учреждениях и потерпеть до дома.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.03.21

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