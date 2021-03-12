Убийство «Япончика»: уголовное дело направлено в суд

Дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой «Япончик» направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии ведомства, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония «с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова». Для убийства он привлек Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Подельники выяснили, что Иваньков часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану в «Газели». Когда Иваньков выходил из заведения, Бутба выстрелил в него. Иваньков был тяжело ранен, 9 октября 2009 года он умер в больнице.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») в отношении Газзаева, Шадании и Джанашии,

Отмечается, что Шадания, который предположительно вел скрытое наблюдение за жертвой и обеспечил транспортировку оружия в Москву был арестован в 2020 году.

Газзаев, предоставивший винтовку для убийства, Джанашия. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

Как сообщал «Новый День», по версии СКР, после совершения убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. В январе 2021 года Абхазия отказалась выдавать их РФ.

Напомним, источники связывали убийство Иванькова с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в 2013 году в Москве. Судя по этим данным, Дед Хасан и Япончик вступили в конфликт с кланом воров в законе, возглавляемым выходцами из Грузии. Одной из жертв «криминальной войны» стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, Дед Хасан поклялся отомстить.

Москва, Александра Быстрицкая

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