Жандармы ЦАР прибыли в Куанго для зачистки города от боевиков

Недавно Куанго был освобожден от боевиков силами правительственной армии, однако радикалы могут скрываться среди мирных жителей.

С целью обеспечить безопасность жителей Куанго в город прибыли полицейские ЦАР. Их задачей будет розыск боевиков среди мирных жителей населенного пункта.

Правительственная армия FACA продолжает свое наступление на контрнаступление на бандформирования из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). За последние два месяца от радикалов были освобождены более 25 населенных пунктов. Национальной армии помогают руандийские военные, миротворческие силы ООН и российские инструкторы, которых в СМИ называют «ЧВК Вагнера».

Жители освобожденных городов выражают свои благодарность правительственным силам. Они устраивают праздники в честь бойцов FACA и союзников. По мнению посла России в ЦАР Владимира Титоренко, совсем скоро страна вернется к мирной жизни.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.03.21

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