Пригожин предложил Нацгвардии США отказаться от «металлической» диеты в пользу еды от Concord Catering

Солдаты Национальной гвардии США на прошлой неделе нашли в своем рационе металлическую стружку и червей. С некачественными поставками питания столкнулись бойцы, отправленные по приказу президента Байдена в Вашингтон. Обстоятельства произошедшего были рассказаны американским изданием Frontpage mag.

Журналисты сравнили произошедшее с известным фильмом «Броненосец «Потемкин»», в котором матросов на корабле также пытались накормить червивым мясом. Информатор из армии, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что из-за обнаружения железной стружки было выброшено 75 блюд. Остальная еда оказалась недоготовленной, из-за чего солдаты почувствовали недомогание, а некоторые отправились в госпиталь.

Еще в январе к качеству питания вопросов не возникало. Проблемы начались незадолго до инаугурации нового президента: порции стали меньше, а качество значительно ухудшилось.

Происходящее можно объяснить тем, что с приходом к власти Демократической партии поставки в вооруженные силы стали организовывать силами новых подрядчиков.

«Если демократы настаивают на оккупации Вашингтона, может быть, они хотя бы придумают, как прокормить войска», – иронизируют в Frontpage mag.

Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин, создавший в свое время успешный бизнес в сфере поставок питания, прокомментировал случившееся. Предприниматель отметил, что может помочь прокормить войска США, поскольку сейчас они оказались в унизительном положении.

«Сфера общественного питания в США пробила дно, не только отравив, но и унизив американских солдат – гнилой и несъедобной пищей», – подчеркнул он. Сообщение было опубликовано в личном Телеграм-канале предпринимателя.

«Предлагаю мэрии города Вашингтон организовать приготовление и доставку качественного питания для членов Национальной гвардии силами компании Concord Catering, – написал Пригожин. – В нашем рационе отсутствуют такие ингредиенты, как черви и кусочки металла. Все будут накормлены и довольны».

Напомним, в начале года выяснилось, что несколько тысяч бойцов Нацгвардии США останутся в Вашингтоне до середины марта. Мобилизация вызвана опасениями Байдена относительно беспорядков. Жители Штатов, не согласные с политикой нового президента, называют это незаконной военной оккупацией Вашингтона.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.03.21

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