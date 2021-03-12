Задушил и расчленил: в Москве раскрыто убийство 20-летней давности

В Москве 61-летнему мужчине предъявлено обвинение за убийство 20-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета. По данным ведомства, преступление было совершено в июне 1999 года в квартире на улице Трофимова.

По версии следствия, мужчина поссорился со своим приятелем и избил его. Когда пострадавший потерял сознание, обвиняемый задушил его. Затем он вывез тело на дачный участок в село Хмелевое Тамбовской области и закопал в лесу.

Возбуждено уголовное дело по 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет материалы уголовного дела были вновь проанализированы. Было принято решение проверить на причастность приятеля погибшего, с которым он отбывал наказание в исправительном учреждении.

Подозреваемый был задержан в Воронежской области. В ходе допроса он дал признательные показания и полностью признал свою вину.

В СКР уточнили, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за особо тяжкие преступления. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

Как уточняет «Рен ТВ», подозреваемый задушил товарища ремнем. После этого преступник расчленил тело топором, сложил останки в сумки, которые затем увез в село Хмелево в Тамбовской области, и закопал их в лесу.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.03.21

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