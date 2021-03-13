Лагерь для беженцев Аль-Хол на востоке Сирии перешел под контроль ИГИЛ*

Курдские власти практически не контролируют лагерь для беженцев Аль-Хол в сирийской провинции Хасака. В то же время, в регионе усилилось влияние террористов ИГИЛ* (ИГ, «Исламское государство» – организация запрещена в России).

Об этом говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра местного самоуправления Сирии Хусейна Махлюфа.

Источник: gettyimages.com

«Отмечается фактическая утрата курдскими властями контроля над лагерем Аль-Хол в провинции Хасака при одновременном усилении влияния на местах террористической организации ИГИЛ», – говорится в сообщении.

Опасность ситуации заключается в том, что содержащиеся в подобных лагерях граждане подвержены влиянию террористов, прежде всего дети поддаются радикализации.

Отдельно Мизинцев и Махлюф отметили негативное влияние США на ситуацию в Сирии. Соединенные Штаты вместе с союзниками используют финансовые и политический рычаги для оказания давления на Сирийскую Арабскую Республику.

Сложившаяся ситуация указывает на то, что сотрудничество курдского руководства с американцами не дает необходимых результатов. В 2014 году военные США под предлогом борьбы с запрещенным в РФ ИГ вторглись на территорию Сирии, но сейчас они переключились на заработок от контрабанды нефти.

Также следует отметить, что нахождение представителей Вашингтона в ближневосточной стране сейчас не имеет никакого смысла, так как вооруженные силы САР при поддержке авиации РФ окончательно разгромили боевиков в прошлом году. В антитеррористической операции также принимала участие «ЧВК Вагнера».

Дамаск, Светлана Антонова

Дамаск. Другие новости 13.03.21

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