«Траст» предъявил требования к АО «Открытие холдинг» на 107 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к АО «Открытие холдинг» на общую сумму 107,4 млрд рублей. Как пишет РБК, исковые требования также предъявлены экс-предправления «ФК Открытие» Евгению Данкевичу, бывшему члену правления банка и «Открытие холдинг» Геннадию Жужлеву и бывшему вице-президенту «Открытия холдинга» Михаилу Назарычеву.

«Банк непрофильных активов считает, что действия/бездействие этих лиц привели к повторной санации банка «Траст» в 2018 году», – говорится в сообщении.

Президент-председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов пояснил, что финансовая организация продолжает работу по расследованию обстоятельств, которые «привели к краху банков «московского кольца».

«В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые, на наш взгляд, причастны к доведению этих банков до санации», – уточнил Соколов.

Как сообщается, в качестве третьих лиц в иске указаны ООО «Управляющая компания фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС, через него санировали «Траст» и «Открытие», среди прочих) и ЦБ.

Москва, Светлана Антонова

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