Ледяной панцирь и контраст температур: Гидрометцентр предупредил москвичей о новых погодных испытаниях

Москву и Московскую область ожидают очередные климатические сюрпризы. Как сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ, на этой неделе в регионе возможны перепады температуры, «ледяные панцири» на дорогах и осадки. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Весна на в этом году, в общем и целом, развивается по норме. Сейчас мы ожидаем, что будет преобладать теплая погода, потом – похолодание. Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю. 15 марта сегодня и небольшие осадки, и снег, и дождь. Температура, не скажу, что очень комфортная, +2+4 градуса, сыро и влажно», – сказал он.

Во вторник, 16 марта, осадки уменьшатся, но ночью столбик термометра опустится до -2...0 градусов. «Днем температура будет такая же, как сегодня. 17 марта небольшой снег опять вернется, и температура еще немного понизится ночью, днем +2 +4 градуса. Типичная весенняя мартовская погода, когда зима борется с весной. Конечно, весна победит, но это борьба продолжительная в этом году. Контраст температур между ночью и днем увеличивается. 18 марта небольшой снег, ночью -2…-4, но днем все равно +2… +4», – сообщил глава Гидрометцентра.

Борщ обратил внимание, что такие перепады будут способствовать быстрому таянию снежного покрова. «К чему это (контраст) приводит? Если вы помните, в последние годы у нас в городе очень быстро исчезал снег. Как раз причина быстрого исчезновения снега, когда ночью он замерзает, а днем – тает», – пояснил метеоролог.

В то же время глава Гидрометцентра предупредил о гололедице. «Да, и на все дни – гололедица. Нужно быть осторожными, скользко и на дорогах, и на тротуарах, и даже там, где почищено. Образуется тонкий ледяной панцирь, влажный асфальт может повлечь неприятности», – заключил Борщ.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.03.21

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