Коронавирусное обострение: москвичи стали чаще умирать от инфаркта

В Москве на фоне пандемии коронавируса увеличилось количество смертей от инфаркта. Об этом сообщила главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева на VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

«На фоне эпидемии COVID-19 уменьшается число госпитализированных больных с инфарктом, но одновременно увеличивается летальность от этого заболевания», – цитирует ее РИА «Новости».

Васильева уточнила, что, по данным исследований, в Москве в первые два квартала 2020 года количество больных с инфарктом уменьшилось, а в то же время количество умерших больных от инфаркта увеличилось. В то же время в 4 квартале 2020 года количество умерших от инфаркта не превышает показатели 2019 года.

«По возрастам и по соотношению, оказалось, что большая часть больных, конечно, умерших от инфаркта миокарда, – это было сочетание инфаркта и ковида. Самый большой процент был до 60 лет и старше 90 лет. Хотя, конечно, обычно до 60 лет такие больные мало умирают, при 90 лет летальность уже высокая, но опять же большая часть смертей все же была обусловлена сочетанием инфаркта миокарда с ковидом», – пояснила кардиолог.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.03.21

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