Африканские журналисты раскритиковали увеличение числа миротворцев ООН в ЦАР

Резолюция Совета Безопасности ООН по увеличению числа миротворцев в ЦАР не соответствует нуждам центральноафриканцев. Такое мнение озвучили журналисты местного издания Le Potentiel Centrafricain.

Представители СМИ подчеркнули, что миротворческая миссия международной организации в ЦАР (МИНУСКА) ведет себя пассивно и не выполняет возложенных на нее функций по защите мирного населения.

Журналисты также привели примеры, когда сами «голубые каски» подозревались в нарушениях закона страны. Например, 9 марта автомобиль миротворцев попал в ДТП и перевернулся. Из кузова машины высыпались мешки с минералами. Как уточнили местные жители, внутри был кобальт.

У миротворцев ООН нет полномочий заниматься добычей, транспортировкой, а тем более продажей ценных ресурсов. Тем более, когда это делается без разрешения со стороны властей ЦАР. Помимо этого бойцов МИНУСКА обвиняли в незаконном вывозе из страны золота и алмазов.

Банги, Светлана Антонова

Банги. Другие новости 16.03.21

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