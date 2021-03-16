Россия как «мировое пугало»: Москва отводит удар от Пекина для нового «китайского чуда»

Россия перестала играть самостоятельную роль в мировой политике и фактически служит громоотводом для Китая. Как считает заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ Иван Засурский, Москва берет на себя основной удар Вашингтона фактически в пользу Пекина, который намерен воплотить в реальность новое «китайское чудо».

«Мы зря рассматриваем роль России как самостоятельную. Руководству или отдельным его представителям пришлось пожертвовать нашими национальными приоритетами, нашими национальными задачами ради того, чтобы напугать Америку сильнее, чем ее пугает Китай. И сейчас Россия является частью отвлекающего маневра, которая изо всех сил перетягивает на себя все неприятности, какие только могут быть у Китая – с тем, чтобы Китай подружился с США, чтобы случилось очередное китайское чудо», – сказал Засурский накануне в Москве на заседании круглого стола, посвященном будущему Рунета.

Как полагает эксперт, Пекин уже дважды проделывал такой трюк с Москвой, рассчитывая на серьезные инвестиции при содействии Вашингтона. «Китай уже дважды проделал этот трюк, каждый раз показывая Советский союз или Россию как уродца главного, главного врага. Китай представлял себя как меньшее зло и как лучшую базу для инвестиций. Потому что при всех ужасных китайских историях, которые мы знаем, тем не менее, к инвестициям там относятся серьезно <…> Это более жесткий строй, в котором, тем не менее, ты можешь рассчитывать на более предсказуемый результат», – пояснил он.

По мнению Засурского, в нынешней ситуации Москва выполняет роль отвлекающего маневра, в том числе, в ситуации конфронтации с зарубежными IT-гигантами. «Россия сейчас, осознано или нет, играет роль такого вот отвлекающего маневра, смысл которого – смягчить отношения между Америкой и Китаем, пожертвовав тем, что нам дорого, и интересно, и любопытно, и нужно. И делается это подчеркнуто недорогими, небольшими средствами <…> Никто в русской дипломатии не воспринимает всерьез ущемление «Твиттера» как важный шаг на международной арене, которым это является на самом деле», – отметил он.

«Точно так же, как другие поступки, которые идут ниже радара русской дипломатии, они точно так же формируют наш образ как страны изгоя, как образ врага, специально для Америки. И каким образом это финансируется – то ли это в обмен на газопровод, в котором газа не оказалось, то ли еще что-то, мы не знаем. Но если дальше так и будет, мы никогда не узнаем», – добавил Засурский.

При этом эксперт подчеркнул, что у России и США на самом деле нет противоречий, о которых идет речь в информационном пространстве. «Это отсоединение России от мировой повестки, отсоединение от информационных потоков даже не дает людям возможности понять, в какой роли они сейчас выступают, кто они сейчас на международной арене. Подчеркну, именно сейчас, когда у Америки такие большие проблемы с Китаем, мы должны создавать проблемы Америке? У нас нет с ними противоречий и не было никогда», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.03.21

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