Генпрокурор РФ назвал Интернет источником экстремизма

В настоящее время Интернет стал одним из основных источников распространения экстремистской идеологии – с его использованием совершается половина соответствующих преступлений. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая на коллегии надзорного ведомства.

«Противоправный контент с призывами к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам удален с 52 тысяч интернет-ресурсов, заблокирован доступ к 10 тысячам сайтов», – уточнил он, подчеркнув, что общее число криминальных преступлений экстремистского характера в прошлом году выросло почти вдвое, передает «Интерфакс».

«Не снижается угроза совершения террористических преступлений, что требует от прокуроров совершенствования мер по обеспечению антитеррористической безопасности особо важных объектов, мест массового пребывания людей», – констатировал Краснов.

Генпрокурор призвал подчиненных «наращивать усилия по противодействию распространению в СМИ негативной фейковой информации, нагнетающей эскалацию, содержащей призывы к насильственным действиям».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.03.21

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