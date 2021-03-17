Юрист Пригожина поддержал ужесточение наказания за клевету

Сегодня на площадке РИА «Новости» прошел круглый стол. Участники обсудили экстерриториальное правоприменение и вопрос компенсаций по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В обсуждении участвовали представители разных сфер деятельности: депутат Госдумы РФ Андрей Исаев, полпред правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, профессор Дипломатической академии МИД России Андрей Данельян. Проводила круглый стол старший продюсер РИА «Новости» Оксана Буряк.

Ключевой темой стало экстерриториальное правоприменение, а также актуальный на сегодняшний день вопрос исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. Участники дискуссии обратили внимание, что одной из актуальных проблем является деятельность блогеров, некоторых из которых распространяют в Сети недостоверные данные о людях и организациях, но не получают за это должного наказания.

«Что представляет собой возмещение морального вреда в Российской Федерации? Я могу назвать среднюю цифру за год, которую получают по возмещению морального вреда. Это 82 тысячи рублей. Представьте, если какой-либо блогер, информационная структура или отдельно взятый журналист взяли деньги за то, чтобы опорочить некое лицо. Это огромные суммы, по отношению к которым 82 тысячи можно считать маленьким страховым взносом», – заявил депутат ГД Андрей Исаев, отметив, что в Европе компенсации морального ущерба на порядок выше, чем в РФ.

По словам Игоря Елисеева, в таких делах возникает и другая проблема – определение ответчика. Например, YouTube – это проект компании GOOGLE LLC. Если блогер оскорбил человек на своем канале в YouTube, то запрос надо отправлять в GOOGLE. Но если блогер скрывает свою личность, установить ее очень непросто, учитывая, что у дочерней компании GOOGLE нет данных о владельцах каналов.

Елисеев наглядно в этом убедился во время судебного процесса, где выступал на стороне петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в деле против Алексея Навального и Владимира Милова, которых предприниматель обвинил в распространении недостоверных сведений.

На заседании представители блогера пытались доказать, что аккаунт в YouTube «Навальный Live» не имеет отношения к Навальному. В связи с этим определить, кто же является владельцем канала, так и не удалось.

Елисеев также рассказал о трудностях установления размера компенсации в таких исках, предложив штрафовать на сумму, равную количеству просмотров того или иного видео в YouTube.

«Если в порочащем репутацию ролике на YouTube два миллиона просмотров, спросите по рублю штрафа за просмотр», – предложил он.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 17.03.21

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