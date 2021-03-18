«Ростех» начинает авиаоптимизацию: Чемезов лично заменит Сердюкова

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сменит экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на посту главы совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, чтобы самостоятельно провести оптимизацию.

«Ростех» решил объединить авиаконструкторские бюро «Сухой» и «МиГ», а также авиакомпанию «Иркут» в единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК, передает «Интерфакс».

«Мы формируем в Москве единую управляющую организацию и единый центр конструкторских компетенций для всех компаний ОАК», – сказал Чемезов.

По его словам, системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, а также повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов.

«С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК»», – сказал Чемезов.

В «Ростехе» также заявили, что организационная форма юридических лиц изменится, но «бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут».

Предполагается, что реформа будет проходить поэтапно в течение нескольких лет. Совокупный оптимизационный эффект должен составить до 130 млрд рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.03.21

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